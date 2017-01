PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-MILAN, Mandzukic è ovunque. Locatelli tradisce i suoi

Stefano Carnevali

PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-MILAN PROMOSSI E BOCCIATI - Una Juventus 'imbottita di qualità' domina un primo tempo giocato in attesa. Poi si spaventa un po', ma gli episodi decisivi sono tutti a favore dei Bianconeri. Mandzukic enorme in entrambe le fasi, Dybala: qualità altissima, ma a fiammate. Bonucci difensore totale, Asamoah a tratti imprendibile nel primo tempo, cala nella ripresa. Higuain potrebbe fare di più in avanti, Pjanic si nasconde un po', ma è determinante sulla punizione-gol. Il Milan, dopo un brutto primo tempo, rientra in gara con una perla di Bacca (nell'unica vera occasione che gli capita). L'immediato rosso a Locatelli - ingenuo e impreciso - rende ancora più difficile la missione dell'11 di Montella, che comunque tiene benissimo il campo. La Juve della ripresa, però, non è più brillante. Suso sembra stanco, Bonaventura funziona solo a sprazzi. Non efficace l'ingresso di Alex Sandro.

JUVENTUS

Neto 6,5 - Primo tempo da spettatore non pagante. Può poco sul gran gol di Bacca in avvio di ripresa, ma risponde alla grande sulla botta di Kucka. Sicuro all'ultimo su Deulofeu.

Barzagli 6,5 - Se ne sta bloccato sulla destra, lasciano a Cuadrado il compito si assaltare. Limita Bonaventura e non è poco.

Bonucci 6,5 - Primo regista della squadra - i suoi lanci verso sinistra, per la testa di Mandzukic, sono il marchio di fabbrica del primo tempo bianconero - controlla la difesa senza particolari apprensioni. Sopreso da Bacca sul gol.

Rugani 6 - Soffre pochissimo: il Milan non arriva quasi mai dalle sue parti con costrutto. Unico passaggio a vuoto sul gol di Bacca.

Asamoah 6,5 - Molto presto diventa una spina nel fianco per il Milan: Suso lo ‘molla’ troppo presto, Abate lo soffre. Primo tempo a tratti travolgente, ripresa molto più difficile.

Pjanic 6,5 - Si vede molto poco: il gioco passa prevalentemente sulle fasce, in ripartenza. Frenato dal duello con Bertolacci. La punizione del 2-0 resta comunque importantissima. Si rivede nel finale, quando con un inserimento va vicino alla doppietta. Nella ripresa più utile in fase di recupero.

Khedira 6 - Tiene la posizione con grande sicurezza, aprendo il campo alle folate di Asamoah e supportando la generosità di Mandzukic. Secondo tempo più difficile, nonostante la superiorità numerica.

Cuadrado 6,5 - Tanta confusione. Può giocare con le spalle coperte da Barazagli. A modo suo favorisce Dybala nell’azione dell’1-0. Al 17’ la sua poca concentrazione non gli consente di ribadire in rete un pallone rimpallato male da Antonelli. Quando serve, risulta efficace anche in ripiegamento difensivo.

Dybala 6,5 - Alle spalle di Hiugain. Qualche bella giocata sulla trequarti e il fiuto per concludere un’azione strana, per il vantaggio Juve. Non brilla per continuità. Dal 67' Alex Sandro 5 - Dovrebbe approfittare della presenza di Kucka sulla sua corsia (non propriamente un terzino), invece si produce in movimenti anarchici e inefficaci. Erroraccio in contropiede all'80'.

Mandzukic 7 - Si sacrifica in una strana posizione - a sinistra e piuttosto basso -: in fase di non possesso è davvero il quarto a sinistra del centrocampo. È la torre al largo: cercato spesso dai lanci di Bonucci, fa partire anche l’azione del vantaggio bianconero. A tratti lo si trova ovunque, anche in ripiegamento. Sporca una grande prova con un paio di gol falliti nella prima parte del secondo tempo.

Higuain 6 - Dopo qualche minuto in cui è controllatissimo, comincia a trovare un po’ più di spazio. Non è però ‘spietato’ come potrebbe. Con il passare dei minuti esce colpevolmente dalla partita.

All. Allegri 7 - Formazione molto offensiva che però parte con un atteggiamento molto attendista: squadra bassa che aspetta il Milan. I due gol che arrivano presto - dopo un’azione strana e un calcio di punizione - indirizzano la partita nel mondo ideale per chi voleva attendere e colpire. Il primo tempo trasuda autorità. Quando Bacca sembra riaprirla, arriva subito il 'rosso' a Locatelli: forza ed episodi. Sorprendentemente la Juve cala vistosamente, soprattutto dopo un paio di occasioni sprecate da Mandzukic. .

MILAN

Donnarumma 6,5 - Fulminato da Dybala, potrebbe forse allungarsi un po’ di più sulla punizione di Pjanic. Efficace sul tiro di Hiugain da dentro l’area. Bravo nel finale su Pjanic.

Abate 5 - Fa molta molta fatica, come raramente gli è capitato quest’anno: Asamoah lo mette in crisi a lungo. Forse comincia ad accusare un calo fisico inevitabile. Dal 63' Pasalic 6 - Buon impatto sulla gara: fa cose non trascendentali, ma utili.

Zapata 6 - Esordio stagionale, per far rifiatare Paletta e provare a trovare un’alternativa l’incerto Gomez. Bravo in avvio, per come sfrutta la propria grande velocità. Non soffre mai troppo, anche se in possesso palla non brilla.

Romagnoli 6 - Torna dopo la squalifica. Cerca di metterci un po’ più di decisione del solito, ma fatica, soprattutto contro Dybala. Soprendentemente le cose vanno meglio nel secondo tempo, con il Milan in 10 e sbilanciato in avanti.

Antonelli 5,5 - Un mancino a sinistra: rarità nella difesa del Milan di quest’anno. Spiazzato dallo strano tocco di Cuadrado, concede a Dybala lo spazio per segnare l’1-0. Rischia al 16’ sempre contro Cuadrado. Spinge male. Cambia tutto nella ripresa: è tra i Rossoneri che più crescono.

Kucka 6 - Alti e bassi e un po’ troppo nervosismo. Spreca tante energie nel duello con Mandzukic, riusltando assente nei suoi caratteristici inserimenti. Molto più efficace - anche se in una posizione strana - nel secondo tempo. Vicino al gol su punizione.

Locatelli 4,5 - Più regista del solito, perché gode di inaspettata libertà. Questo vale solo nei primi minuti. Poi fa solo lo stretto - orizzontale - indispensabile. Se cerca la giocata, sbaglia: non è un regista. L'ingenuità del secondo giallo è grave e taglia le gambe alla possibile rimonta del Milan.

Bertolacci 5,5 - Il grande assente del centrocampo rossonero: si annulla con Pjanic, ma a differenza del Bosniaco non ha il ‘colpo’ su punizione. Si 'libera' nel secondo tempo, godendo di una posizione da vero interno. Un po' meglio. Dal 91' Honda SV -.

Suso 5 - Si conferma in calo fisico piuttosto evidente: primo tempo difficile, con Asamoah che gli scappa via sempre. Manca un po' di forza, il passo è un po' pesante: cresce un po' nella ripresa, ma non ha il guizzo decisivo.

Bacca 6,5 - Ancora titolare, nonostante il momento non brillante. Comincia con voglia e buoni movimenti. Il Milan gioca un primo tempo molto poco efficace e lui è il primo a risentirne. Un palla buona, un gran gol. È bomber di razza, ma solo in area: va servito. Dall'80' Deulofeu SV - Pochi minuti, si presenta bene.

Bonaventura 6 - Barzagli lo aspetta e lo limita tantissimo. Prova a tagliare verso il centro ma, dopo i primi minuti, non riesce più a essere molto efficace. A tutto campo nella ripresa. Spesso lotta da solo.

All. Montella 6 - Imbrigliato dall’attendismo della Juve, paga dazio sugli episodi: il Milan perde senza riuscire a entrare in partita. Anche un po’ di calo fisico. Il 70% di possesso palla nel primo tempo sancisce la povertà delle idee di questo Milan. Quando Bacca sembra riaprirla, ci pensa l'ingenuità di Locatelli a richiuderla: gli episodi pesano come macigni. Il secondo tempo è comunque giocato molto bene e spaventa la Juve .

Arbitro: Irrati 7 - Gran primo tempo. Giuste le segnalazioni dei fuorigioco. Anche quello che porta all’annullamento del gol di Khedira. Molto precisa anche la gestione dei cartellini. Sembra corretto non comminare il secondo giallo a Kucka per il colpo rifilato in salto a Mandzukic. Qualche errore ‘secondario' nella seconda parte 34’: il fallo di Bertolacci su Pjanic in mediana non sembra esserci. Più avanti ci sono anche dubbi su un fischio contro Bacca (che aveva rubato palla sempre al centrocampista bosniaco) e nel finale dubbi per un contatto Barzagli-Bonaventura in prossimità dell’area juventina. Al 52' manca un giallo piuttosto evidente ad Asamoah. Giusta la seconda ammonizione per Locatelli. Tante botte e tanti cartellini ben distribuiti. Forse severo quello al 74' rifliato a Zapata. Al 78' c'è un mani di Bertolacci che giudica fuori area: sembra aver ragione, anche se per pochi centimetri.

TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 2-1

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Barzagli, Bonucci, Rugani, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala (67' A. Sandro), Mandzukick; Higuain. All. Allegri. A DISP: Del Favero, Muratore, Rincon, Hernanes, Sturaro, Dani Alves, Pjaca, Mattiello, Chiellini, Lichtsteiner, Audero.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate (63' Pasalic), Zapata, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Locatelli, Bertolacci (91' Honda); Suso, Bacca (80' Deulofeu), Bonaventura. All. Montella. A DISP: Lapadula, De Sciglio, Storari, Gomez, Fernandez, Paletta, Poli, Sosa, Vangioni.

Arbitro: Irrrati

Marcatori: 10' Dybala, 21' Pjanic (J); 53' Bacca (M)

Ammoniti: 20’ Kucka, 33’ Locatelli, 73' Antonelli, 74' Zapata (M); 30’ Pjanic, 44’ Mandzukic, 68' Bonucci, 71' A. Sandro (J)

Espulsi: 54' Locatelli (M)

Note: