Real Madrid, Pepe verso la Cina: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzo)/ M.R.

25/01/2017 11:47

REAL MADRID PEPE HEBEI / Pepe è pronto a sbarcare in Cina. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it rivelano che l'esperto difensore centrale portoghese, da tempo nel mirino dell'Hebei Fortune, ha raggiunto l'accordo per il trasferimento alla corte di Manuel Pellegrini sulla base di un contratto biennale da 11 milioni di euro più bonus a stagione. Al momento, tuttavia, il Real Madrid non ha intenzione di liberare il difensore lusitano che si svincolerà dalle 'Merengues' il prossimo 30 giugno. Il club cinese ha tempo fino al 28 febbraio, giorno di chiusura del mercato in Estremo Oriente, per far cambiare idea ai blancos.