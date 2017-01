24/01/2017 17:38

CALCIOMERCATO MILAN SIMEONE / Non solo Niang e Ocampos al centro dei colloqui di calciomercato tra Genoa e Milan. Secondo 'calciomercatoweb.it', infatti, la compagine rossonera avrebbe colto l'occasione per chiedere informazioni anche su Giovanni Simeone, in vista di un potenziale assalto estivo al giovane attaccante argentino, che piace anche all'Inter.

D.T.