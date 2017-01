Calciomercato Lazio, Capozucca su Borriello: "Mi sembra di essere al Fantacalcio"

23/01/2017 15:16

CALCIOMERCATO LAZIO BORRIELLO - Negli ultimi giorni di mercato, si è parlato di un possibile ritorno nella Capitale per Marco Borriello. In questo caso però, il club interessato al 34enne attaccante napoletano del Cagliari (contratto fino al prossimo giugno), sarebbe la Lazio di Simone Inzaghi. Sull'argomento, ai microfoni di 'Radio Incontro Olympia', è intervenuto il ds dei sardi, Stefano Capozucca: "Borriello era e resta l’attaccante del Cagliari, quello che si dice o si scrive in giro è totalmente privo di fondamento. Un suo trasferimento alla Lazio? Mi sembra di essere al Fantacalcio…Addirittura si parla di qualcuno che avrebbe offerto il giocatore alla società biancoceleste. Semmai, sarebbe stata la Lazio a doversi muovere per averlo. Tuttavia, il Cagliari è soddisfatto oltre che fiero che Borriello indossi la maglia rossoblu. Marco ha già fatto 9 gol, ripeto, non c’è nessuna possibilità che lasci la Sardegna oltre che nessun margine di trattativa né con Lazio né con nessun’altro club”.

F.S.