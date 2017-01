Bologna-Torino, Donadoni: "Destro tornerà al gol. Dzemaili? Noi ce lo godiamo"

22/01/2017 17:32

BOLOGNA TORINO DONADONI / Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, parla a 'Rai Sport' a seguito del successo contro il Torino: "Dzemaili? Ci godiamo quello che sta facendo ora, qualcosa di estremamente positivo. Non vinci contro i granata senza una prestazione buona, abbiamo fatto bene in difesa e abbiamo saputo colpire quando necessario. Ci sarà da soffire ma con questo atteggiamento si possono fare dei salti in avanti. Destro? La sua prestazione è stato positiva, di carattere, di lotta, per me è più che sufficiente. Capiterà ben presto che riesca a tornare al gol".

O.P.