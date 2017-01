Premier League, Liverpool-Swansea 2-3: gara folle e super Llorente

21/01/2017 15:32

PREMIER LEAGUE LIVERPOOL SWANSEA / Accade di tutto ad Anfield, dove il Liverpool ha ospitato lo Swansea. Differenza di classifica notevole tra le due squadre, con gli ospiti impegnati nella lotta per non retrocedere. Vittoria dello Swansea che ha del clamoroso, soprattutto per il modo in cui è maturata. Klopp perde così la chance di salire a -4 dal Chelsea, in attesa che i 'Blues' scendessero in campo.

Tutto accade nella ripresa, con Llorente che fa doppietta in 4'. Tre minuti dopo il raddoppio, ecco andare a segno Firmino, che a sua volta sigla la rete del pari. Tutto da rifare dunque, col Liverpool che ci prova ma deve fare i conti con Sigurdsson. Rete del 2-3 decisiva e tre punti persi.

LIVERPOOL-SWANSEA 2-3

48' Llorente (S); 52' Llorente (S); 55' Firmino (L); 69' Firmino (L); 74' Sigurdsson (S)

L.I.