Bologna-Torino, Mihajlovic show: "Solo i più forti davanti a noi. Iturbe non è Messi o Ronaldo"

21/01/2017 11:41

BOLOGNA TORINO MIHAJLOVIC / Zitti tutti, parla Sinisa. Alla vigilia della sfida col Bologna, il tecnico del Torino prende la parola prima della consueta conferenza stampa: "Vorrei chiarire alcune cose prima di presentare la partita - esordisce Mihajlovic - Noi siamo i primi ad essere arrabbiati e dispiaciuti di aver perso dei punti, ma dobbiamo essere onesti e realisti: io, per ambizione, ho sempre alzato l’asticella, ponendo anche obiettivi difficili al fine di stimolare la crescita. E ad un gruppo si può chiedere di andare oltre, ma poi non lo si può condannare se non ci riesce. A questa squadra è stato chiesto qualcosa di ulteriore, non di normale.Può essere criticata se sbaglia approccio, ma questo non è il caso del Toro. Stiamo facendo un ottimo campionato, abbiamo fatto record di punti: una squadra che ha fatto 21 punti in casa, che sarebbe nei primi posti nei primi tempi, e che ha il quarto attacco del campionato. Sì, potevamo fare meglio fuori casa, ma è anche vero che solo il Napoli ci ha messo sotto. Ed è anche vero che abbiamo perso 12 punti subendo rimonte. La squadra è stata costruita per ambire a zone alte a affrontare tutti a visto aperto, ed è quello che sta facendo. Se non riusciamo a portare avanti certi risultati, dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori: è un fatto, non una scusa".



Mihajlovic, poi, prosegue: "Io sono il primo ad esser arrabbiato per la partita contro il Milan, ma anche lì abbiamo dimostrato che possiamo segnare tre gol al Milan. Li avevamo fatti se non avessimo sbagliato il rigore. L’obiettivo del Toro adesso è rimanere in alto, facendo più punti nel girone di ritorno, rispettare la maglia e la tradizione, e divertire il pubblico. Purtroppo però, Juve, Milan, Napoli, Roma, Inter, Lazio e Fiorentina sono più forti ed attrezzate di noi. La scorsa estate abbiamo perso giocatori come Immobile, Glik, Maksimovic, Peres, è arrivato un nuovo allenatore e un altro sistema: quello che si è fatto in questi mesi non è così scontato come sembra. Abbiamo Hart, che è si un campione ed il portiere della nazionale inglese, ma è alla prima stagione in Italia. All'inizio ha fatto qualche errore, ora sta giocando bene. Abbiamo Zappacosta che è arrivato adesso in Nazionale, poi Rossettini, che forse è alla sua migliore stagione, abbiamo recuperato Castan, Barreca è sotto la lente di diversi club, Valdifiori dopo un anno fermo al Napoli è protagonista qui, Baselli e Benassi stan facendo benissimo, Iago Falque è da un anno anche lui che non gioca e ha fatto tantissimo. Poi Ljajic, anche lui non ha mai avuto continuità prima di qua e arriverà sicuro in doppia cifra. Belotti, infine, è vero che è fortissimo: ma segna perché è messo in condizione, perché noi giochiamo aggressivi, pressando negli ultimi 30 metri, grazie al lavoro della squadra. Non è che scarta da solo 4-5 giocatori e segna. Iturbe? Non abbiamo preso Messi o Ronaldo e dopo una partita è stato messo in corce. Questo giocatore va messo in condizione di essere recuperato, come molti altri che vi ho elencato prima. C'è Carlao, lasciamogli tempo. De Silvestri l’ho voluto io, è un titolare per me, ha avuto la sfortunat di trovarsi davanti un Zappacosta così. I giovani, poi, che devono crescere. Questo per dirvi che nulla è scontato, ma noi abbiamo migliorato costruendo da zero, per quello bisogna essere più realisti".

EUROPA - "Alzare l'asticella? Sono il primo a dire dell’Europa, ma ho detto anche che ci proveremo in questi due anni, sperando già di raggiungerlo in questo primo anno. Ripeto. Questa squadra ha costruito tantissimo, ma dobbiamo essere realisti. Ma non significa che non potremo raggiungere l'obiettivo".



RIGORI - "Chi tira il prossimo? Chi se lo sente lo tira, ci sono almeno 4 rigoristi. Anche Ljajic. Il rigore non lo sbaglia solo chi non lo tira. Io mi arrabbio solo se non fa quello che deve fare".

LJAJIC - "L’ho voluto io qui, perché è forte e so che è forte. Quando mi arrabbio con lui a volte lo faccio come un padre con un figlio, perché gli voglio bene. Gli ho parlato e l’ho rasserenato, perché lui per primo non è contento di quello che sta facendo: sicuramente, lo ripeto, arriverà in doppia cifra a fine anno. Deve stare tranquillo e sapere che non le risolverà tutte lui le partite, ma che i risultati arriveranno solo se vai in campo con la mente libera per divertirsi e divertire".