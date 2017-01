Calciomercato Roma, il Psg piomba su Kessié: maxi offerta all'Atalanta

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

21/01/2017 09:31

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE / La meravigliosa bottega Atalanta continua ad esporre in vetrina i pezzi pregiati che stanno letteralmente facendo impazzire il calciomercato. Ceduto alla Juventus il difensore Caldara, che resterà comunque in prestito fino al 2018, e salutato Gagliardini, già al centro della manovra dell'Inter, la dirigenza nerazzurra continua ad incassare attestati di stima, sondaggi ed offerte per molti altri gioielli in rosa. Da Petagna a Conti, passando per il 'Papu' Gomez fino al pezzo forse più pregiato, l'ivoriano Franck Kessié.



Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il Paris Saint-Germain sarebbe solo l'ultimo club in ordine cronologico ad essersi fiondato sul centrocampista. La società parigini avrebbe addirittura avanzato un'offerta da 25 milioni di euro per averlo subito, a gennaio. L'Atalanta, però, continua a far muro, consapevole che in estate potrà innescarsi un'asta.



Restano in allerta infatti club come l'Everton, tra i primi ad affacciarsi con una proposta da 18 milioni di euro, e le altri big inglesi, dal Chelsea al Manchester United. Senza dimenticare le big italiane: perché la Juventus fu la prima a muoversi con l'agente del calciatore, poi il Napoli e nelle ultime ore anche la Roma, che in estate aveva provato a strappare un'opzione nell'ambito dell'affare Ricci poi sfumato.