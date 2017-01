Calciomercato Juventus e Inter, doppia mossa: futuro 'in bianconerazzurro' per Verratti

20/01/2017 08:44

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER VERRATTI / Marco Verratti, in possibile uscita dal Paris Saint-Germain in estate, è il protagonista annunciato del calciomercato estivo. In Italia i due club pronti a contenderselo sono la Juventus e l'Inter. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto della situazione sul futuro del centrocampista ex Pescara: la società bianconera non è spaventata dalla valutazione del cartellino del giocatore pari a 80 milioni di euro, anzi, sarebbe pronta a compiere un passo dalla simile portata, forte dell'ottimo rapporto con l'agente del regista, Donato Di Campli.

L'Inter, però, non resta a guardare: anche Piero Ausilio, infatti, è in costante contatto con il procuratore di Verratti e l'ultimo contatto risalirebbe alla scorsa settimana (ma non si esclude che ce ne siano stati altri nei giorni successivi). La carta migliore a disposizione dell'Inter nella corsa a Verratti è il rapporto tra Erick Thohir e Al Khelaifi. Il numero uno del Psg potrebbe favorire una società 'amica' nel caso in cui l'ipotesi di una cessione di Verratti dovesse tramutarsi in realtà.

S.D.