Calciomercato Juventus, Ancelotti: "Dimenticatevi Verratti"

CALCIOMERCATO JUVENTUS ANCELOTTI VERRATTI / Il futuro di Marco Verratti è al Paris Saint-Germain: ne è convinto Carlo Ancelotti che nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Bayern Monaco e il Friburgo chiude ad un approdo in Bundesliga del centrocampista abruzzese, il cui nome è al centro di numerose discussioni del calciomercato.

Il tecnico dei bavaresi va diritto al sodo quando risponde alla domanda sull'ex Pescara: "L'ho allenato per due anni e so che è un ottimo calciatore. Non lo sento da tre mesi, non l'ho chiamato. Credo che resterà al Paris Saint-Germain per molto tempo. Lasciate perdere".

Le parole di Ancelotti risuonano come un messaggio anche per il calciomercato Juventus e Inter: le due società italiane sono state accostate a Verratti e sono disposte a sfidare le grandi d'Europa per mettere le mani sul talentuoso centrocampista.

Calciomercato Juventus, Ancelotti spegne il sogno Verratti

Del resto che il Psg lasci andare così a cuor leggere un calciatore del livello di Verratti è cosa difficile. La conferma arriva anche dall'agente del centrocampista, Donato Di Campli, che di recente ha spiegato come strappare il suo assistito al club transalpino non sarà di certo una passeggiata: "A Verratti ci pensano un po' tutti, ma è un problema portarlo via da Parigi. Qui è l'idolo dei tifosi e fa parte di un progetto importante. Vuole vincere e farlo nel Psg. Se non sarà possibile, vedremo il da farsi". Oltre che alle due italiane e al Bayern Monaco, Verratti piace anche al Real Madrid senza dimenticare le sirene inglese e l'interesse del manager del Chelsea, Antonio Conte.

