Punto Ligue 1, risultati e classifica ventesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

16/01/2017 22:00

PUNTO LIGUE 1 / Una vetta per due. Dopo la lunga fuga, alla 20a giornata arriva il nuovo aggancio al primo posto. Il Nizza, infatti, si fa fermare sullo 0-0 in casa dal fanalino di coda Metz ed il Monaco ne approfitta per riacciuffarlo: schiantato il Marsiglia di Rudi Garcia e raggiunta quota 45 con i rossoneri di Balotelli. Draxler raddoppia subito e dopo la rete in Coupe de France regala la vittoria al Psg contro il Rennes, perde quota invece il Lione: inutile la doppietta di Lacazette, passa il Caen.

Il Lorient si stacca dal fondo della classifica battendo a sorpresa il Guingamp, il Saint-Etienne deve accontentarsi dell'1-1 in casa col Lille. Stesso punteggio per Angers-Bordeaux e Montpellier-Dijon, al Nancy basta la rete di Dia per regolare il Bastia, il Nantes centra la terza vittoria consecutiva battendo a domicilio il Tolosa.

RISULTATI



Lille-Saint Etienne 1-1: 17' Hamouma (S), 71' De Preville (L).

Rennes-Psg 0-1: 39' Draxler.

Angers-Bordeaux 1-1: 14' Traore (A), 27' autogol Santamaria (B).

Lorient-Guingamp 3-1: 40' Salibur (G), 72' Waris (L), 82' Cabot (L), 90' Waris (L).

Montpellier-Dijon 1-1: 27' Tavares (D), 87' Roussillon (M).

Nancy-Bastia 1-0: 59' Dia.

Tolosa-Nantes 0-1: 20' Sala.

Nizza-Metz 0-0.

Caen-Lione 3-2: 8' autogol Cornet (C), 29' rig. Santini (C), 35' rig. Lacazette (L), 45' Lacazette (L), 61' Santini (C).

Marsiglia-Monaco 1-4: 15' Lemar (Mon), 21' Falcao (Mon), 28' Rolando (Mar), 45' Silva (Mon), 56' Silva (Mon).

CLASSIFICA

Monaco 45, Nizza 45, Psg 42, Lione 34*, Guingamp 30, Marsiglia 30, Rennes 28, Saint-Etienne 27, Tolosa 26, Bordeaux 26, Nancy 24, Montpellier 23, Lille 22, Nantes 22*, Caen 21*, Dijon 20, Bastia 20, Angers 20, Lorient 18, Metz 18*.

*Una partita in meno