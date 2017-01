Cagliari, Munari va al Parma: "Per sempre legato ai colori rossoblu"

15/01/2017 19:53

CAGLIARI PARMA MUNARI / Gianni Munari a breve sarà un nuovo giocatore del Parma, il centrocampista del Cagliari infatti dopo il match vinto oggi contro il Genoa ha deciso di annunciare definitivamente la propria decisione. Come riportato anche dai canali ufficiali del club sardo, il mediano ha dichiarato: "Sarò per sempre legato a questi colori e a questa città, ringrazio tutti". Per il 33enne è un ritorno visto che aveva già militato nella compagine gialloblu prima del fallimento.

O.P.