Udinese-Roma, fuori El Shaarawy: Totti torna in campo dopo 5 giornate

15/01/2017 16:25

UDINESE ROMA RITORNO TOTTI / Si rivede in campo Francesco Totti: il capitano della Roma infatti al 63esimo ha preso il posto di El Shaarawy in campo durante la sfida contro l'Udinese. Il numero 10 torna a giocare in campionato dopo una lunga assenza: Totti infatti mancava in campionato dal 27 novembre 2016 (Roma-Pescara 3-2) dove riuscì a collezionare peraltro solo qualche minuto. Il romano tuttavia nel mese di dicembre aveva giocato tutta la partita di Europa League contro l'Astra Giurgiu, terminata col punteggio di 0-0.

O.P.