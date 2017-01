Calciomercato Milan, agente Pellegrini: "Dura dire di no ai rossoneri"

14/01/2017 23:50

CALCIOMERCATO MILAN PELLEGRINI / Calciomercato.it vi ha già parlato di Pellegrini del Sassuolo nell'ambito della trattativa con la Roma per Defrel, il centrocampista potrebbe essere 'recomprato' dai giallorossi per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. L'agente del giovane, Giampiero Pocetta, ha parlato a 'ilmilanista.it': "Su Pellegrini ci sono alcuni dei migliori club europei. Offerta del Milan? Come possiamo dire di no ad una squadra come questa, la risposta sarebbe banale".

O.P.