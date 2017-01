Udinese-Roma, Delneri: "Hanno delle pecche, uno spreco non provarci"

14/01/2017 16:36

UDINESE ROMA CONFERENZA DELNERI / C'è la Roma sulla strada dell'Udinese di Delneri. Il tecnico friulano ha parlato del match di domenica pomerriggio in conferenza stampa: "Al poto di Widmer c'è Faraoni: un terzino perun terzino, non cambia nulla. Marcare Nainggolan? Ci penserà chi sarà nella sua zona e i difensori quando si avvicinerà all'area. Abbiamo schermato bene i trequartisti della Sampdoria a Genova e Banega domenica scorsa: proveremo a farlo anche domani. Abbiamo la nostra struttura e non dobbiamo adattarci agli avversari, ma solo esaltare le nostre caratteristiche".

Sulla Roma, Delneri dice: "Come tutte le squadre ha delle pecche e sarebbe uno spreco non provare a giocarci la partita. Sarà una gara complicata, contro una squadra attrezzata per grandi traguardi". Infine sul neo-acquisto Lasagna: "Abbiamo altri 5 mesi per valutare il suo impatto sulla squadra. A me piace, credo che l'Udinese ha fatto un acquisto importante".

B.D.S.