13/01/2017 23:55

CARPI GALANO / Carpi alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Come riporta 'Sky', sarebbe ormai vicino l'acquisto di Cristian Galano del Vicenza. Domani dovrebbe essere il giorno decisivo per la firma del calciatore, che arriverà a titolo definitivo. Castori, quindi, potrebbe presto avere un nuovo rinforzo.

M.D.A.