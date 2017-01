Calciomercato Atalanta, Gollini: "Felice di tornare in Italia"

13/01/2017 18:16

CALCIOMERCATO ATALANTA GOLLINI / Il valzer dei portieri ha come protagonista anche Gollini. Il giovane portiere italiano lascia l'Aston Villa e l'Inghilterra per riabbracciare la serie A con l'Atalanta. Il calciatore giocherà con l'Atalanta: "Sono molto felice di tornare in Italia - ammette il giovane estremo difensore ai microfoni di 'Sky Sport' - Ringrazio l'Aston Villa e la famiglia Percassi per avermi voluto all'Atalanta. Sportiello? Ha fatto molto bene, ha dimostrato di essere un portiere di assoluto valore. Spero di fare lo stesso anch'io".

M.S.