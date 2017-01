Bologna, infortunio Taider: il comunicato UFFICIALE

12/01/2017 18:18

BOLOGNA TAIDER INFORTUNIO / Brutta tegola per il Bologna: Taider si è infortunato durante gli allenamenti con l'Algeria per la coppa d'Africa. Questo il comunicato del club: "Saphir Taider è rientrato questa mattina dall'Algeria a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del menisco mediale. Domani sarà effettuata un’artroscopia per la bonifica della lesione meniscale dall’equipe del Prof. Marcacci. Nell'occasione si valuterà anche la stabilità capsulo-legamentosa dell’articolazione".

B.D.S.