12/01/2017 17:25

NAPOLI MILIK / Esulta Arek Milik: l'attaccante del Napoli sfoga la sua gioia per il via libera al ritorno in campo sui social. Il bomber polacco, dopo la visita dal professori Mariani, su 'Facebook' ha scritto: "E sì! Possono tornare ad allenarmi con la squadra. Sono contentissimo, non vedo l'ora di tornare in campo. Grazie a voi per il sostegno, l'ho sentito ogni giorno".

B.D.S.