Calciomercato Milan, affare Deulofeu: soldi anche per il Barcellona

12/01/2017 10:45

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU - Gerard Deulofeu è il nome più caldo in casa Milan per coprire la casella di esterno d'attacco, alternativa a Suso. Il calciatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dall'Everton, ma l'affare riguarda anche il Barcellona. Infatti, riporta 'Mundo Deportivo', quando il club catalano decise di cedere il calciatore agli inglesi (nel 2015 per 6 milioni di euro) si riservò una percentuale del 5% in caso di rivendita. Ecco perché, anche gli spagnoli sono attenti su Deulofeu.

A.L.