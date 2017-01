Calciomercato Atletico Madrid,Tiago vuole la Cina: il club dice 'no'!

12/01/2017 10:36

ATLETICO MADRID TIAGO CINA - La Cina è ormai diventata la nuova frontiera per i calciatori che si avvicinano alla fine della carriera, ma non solo (vedi Witsel e Oscar). Le sontuose offerte che arrivano dall'Oriente stuzzicano i giocatori e l'ultimo in ordine di tempo è Tiago Cardoso Mendes. Il 35enne centrocampista dell'Atletico Madrid, riporta 'Marca', avrebbe chiesto alla dirigenza di liberarlo con sei mesi di anticipo dalla scadenza del contratto per poter accettare la corte dei cinesi. Pronta sarebbe stata la risposta dei castigliani: no! Il perché è presto detto: il blocco del mercato impedisce all'Atletico di poter comprare calciatori e la rosa a disposizione di Simeone può contare su 23 elementi, incluso il partente Alessio Cerci e l'infortunato Fernandes. Una situazione che non consente alla società spagnola di poter perdere un ulteriore elemento. Tutto rimandato, dunque, alla fine della stagione in corso per Tiago.

A.L.