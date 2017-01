Calciomercato Genoa, contatti con Agazzi

12/01/2017 09:29

CALCIOMERCATO GENOA AGAZZI / Genoa alla ricerca di un nuovo portiere. Il grave infortunio di Mattia Perin ha costretto la dirigenza a cercare nomi nuovi da affiancare a Lamanna. Il casting, riporta la 'Gazzetta dello Sport', al momento vedrebbe due nomi su tutti: Michael Agazzi e Rubinho. Per l'ex Milan già ieri ci sarebbero stati dei contatti con l'agente per il trasferimento a titolo definitivo dal Cesena. L'alternativa sarebbe proprio l'ex Juve, attualmente al Como. Tra i calciatori seguiti c'è anche Vito Mannone, che il Sunderland non ha intenzione di cedere a gennaio.

M.D.A.