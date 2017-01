Calciomercato Sampdoria, tre nomi per la fascia

11/01/2017 12:22

CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Dopo Bereszynski, la Sampdoria non si ferma e continua a cercare un altro rinforzo per la fascia. Come raccontato da Calciomercato.it, i blucerchiati continuano a lavorare con l'Inter per Davide Santon, ma intanto, secondo il 'Corriere dello Sport', starebbe valutando altre piste. In particolare quelle che conducono a Marco Davide Faraoni, classe '91 dell'Udinese, e Stefano Sabelli del Bari.



L.P.