Calciomercato Inter, ESCLUSIVO agente Rodrigo Dourado: "Sondaggi europei, ma..."

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

10/01/2017 17:27

INTER AGENTE RODRIGO DOURADO / Visionato anche da Mirabelli quando era a capo degli osservatori dell'Inter, Rodrigo Dourado potrebbe entrare anche nel mirino del Milan, ma solamente a partire dalla prossima estate, visto che il club rossonero non ha a disposizione slot per tesserare extracomunitari. Nonostante la retrocessione dell'Internacional de Porto Alegre, il regista 22enne può esibire un biglietto da visita importante, impreziosito anche dalla conquista dell'oro olimpico. Diverse squadre inglesi, spagnole e tedesche hanno effettuato dei sondaggi, anche recentemente, ma per sapere se ci siano margini per un approdo in Europa nel corso di questa sessione di calciomercato, la redazione di Calciomercato.it ha contattato in esclusiva Jorge Baidek, agente del centrocampista brasiliano.

Calciomercato Inter, agente Rodrigo Dourado in esclusiva

"Ad oggi ci sono stati solamente diversi sondaggi dall'Europa, ma nessun club ha presentato delle offerte che comportassero l'apertura di una trattativa da parte dell'Internacional. La società e l'allenatore Carlos Antonio Zago puntano molto su di lui che, dal canto suo, è concentrato al 100% sulla nuova stagione per aiutare il club a tornare subito al livello che gli compete. Abbiamo un ottimo rapporto con la dirigenza e sono convinto che se dovesse arrivare un'offerta veramente congrua per tutte le parti in causa, la valuterebbero, ma per ora non è arrivata". Abile sia in fase di interdizione che in fase di costruzione, Rodrigo Dourado potrebbe far comodo a molte squadre europee. "E' prima di tutto un professionista molto serio. Per via del ruolo che occupa e delle sue caratteristiche tecnico-tattiche, in patria è stato anche paragonato a Falcão, un giocatore che in Italia conoscete benissimo. Credo che abbia tutte le carte in regola per mettersi in mostra nel calcio europeo e a lui piacerebbe venire in Europa prima o poi ma ora, come detto, pensa esclusivamente all'Internacional".