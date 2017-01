Calciomercato Serie A, tutte le trattative UFFICIALI aggiornate al 10 gennaio

Marco Di Nardo

10/01/2017 12:03

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO – Torna il consueto appuntamento di Calciomercato.it che vi propone giornalmente tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. Con ancora ventidue giorni a disposizione, le uniche due squadre che, nelle ultime ventiquattro ore, hanno messo a segno nuovi colpi sono state Pescara e Torino. Se da un lato, c’è il club abruzzese che ha ufficializzato l’arrivo di Gilardino a titolo definitivo, dall’altro c’è il club granata che ha comunicato la cessione in prestito del 20enne centrocampista, Vittoria Parigini, al Bari. Non è da escludere però che, nelle prossime ore, squadre come Roma, Inter e Fiorentina possano piazzare alcuni colpi sia sul fronte acquisti che quello cessioni.