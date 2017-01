Chievo-Atalanta, Maran: "Giornata no, mai così brutti"

08/01/2017 18:55

CHIEVO ATALANTA MARAN - Brutta sconfitta per il Chievo. La squadra di Rolando Maran è stata travolta per 4-1 al Bentegodi' dall'Atalanta: "Una giornata no, un Chievo così non l'avevo mai visto - ha dichiarato il tecnico clivense a 'Rai Sport' - Peccato, potevamo coronare un ottimo girone d'andata con qualche punto in più. Adesso rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. Il calcio a volte regala bocconi amari da mandare giù. Oggi loro hanno subito trovato il gol e noi non siamo riusciti a reagire. Noi sbagliamo poche partite, oggi purtroppo è capitato".

G.M.