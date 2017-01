FOTO CM.IT - Lazio-Crotone, Immobile: "Champions, i numeri parlano chiaro"

08/01/2017 18:10

LAZIO CROTONE IMMOBILE - Ciro Immobile ha deciso con un suo gol nel finale il match tra Lazio e Crotone. L'attaccante è intervenuto in zona mista, dov'erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it, al termine della sfida: " Nel mio gol c'era tanta rabbia. Al di là delle tante partite in cui non segnavo, c'era la rabbia per le occasioni di oggi non concretizzate. Ci speravo nel segnare, non tanto nelle altre gare, era essenziale farlo oggi, quando la Lazio ne aveva bisogno. I gol bisogna farli bene, non servono tanti in una partita, oggi è ancora più bello perché serviva per vincere. E' un bilancio positivo, non c'erano tante aspettative su di noi, invece con la dedizione abbiamo smentito tutti. L'esordio di Rossi? Sono felice per lui, è un lavoratoe, mi ricorda molto me. Quando è entrato e ci ha dato una mano. Sono felice anche per Luis Alberto, Kishna e Hoedt che non giocavano tanto, ma tutti mettono sempre il gruppo davanti. Oggi abbiamo avuto difficoltà nel concretizzare, ma siamo riusciti e essere pericolosi con tante occasioni. Bisognava solo buttarla dentro e per fortuna ci siamo riusciti. Sono felice, ho lavorato tanto, quando sono arrivato sapevo che stavo sostituendo un mostro come Klose. Sono felice perché con i miei gol la squadra sta lì in alto. Champions? Non lo so, ma la Lazio sta facendo un ottimo campionato. I numeri parlano di una Lazio quarta a 37 punti che sta facendo benissimo. Crotone? Ho visto una squadra che sta dando tanto per salvarsi, si sono difesi bene, erano in ritiro per prepararla al meglio. E' una squadra che mi sta simpatica, spero riescano a salvarsi".

G.M.