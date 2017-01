Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: Evra-United, la situazione

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

05/01/2017 11:27

CALCIOMERCATO JUVE EVRA UNITED - Il futuro di Patrice Evra continua a far discutere. Nelle ultime settimane, subito dopo la Supercoppa Italiana persa dalla Juventus contro il Milan a Doha, sono iniziate a circolate molte voci sul 35enne terzino sinistro francese: l'ultima riguarda un possibile ritorno al Manchester United, club con il quale ha giocato dal 2006 al 2014. Una voce che, se fosse confermata, avrebbe del clamoroso e spingerebbe il calciomercato Juventus a spingere per trovare un rinforzo adeguato: De Sciglio, che al momento non ha appuntamenti programmati per il rinnovo col Milan, Kolarov e Darmian le alternative.

Calciomercato Juventus, le ultime su Evra

Nell'estate scora, Evra ha firmato il rinnovo contrattuale con la Juventus fino al 30 giugno 2017 con opzione per un'altra stagione. Nei giorni scorsi vi abbiamo spiegato come fosse difficile pensare ad un addio anticipato dell'ex Monaco al club bianconero. Oggi, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non risultano riscontri sulla pista che porta Evra al Manchester United di Mourinho. Resta, comunque, la porta aperta per un possibile addio se dovessero arrivare proposte in grado di soddisfare sia la Juventus che il giocatore. Cosa che, allo stato attuale, non è avvenuta. Vi terremo aggiornati.