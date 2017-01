Calciomercato Roma, UFFICIALE: il Torino riscatta Iago Falque

04/01/2017 14:41

ROMA TORINO IAGO FALQUE RISCATTO - Non solo Juan Manuel Iturbe. Oltre all'ingaggio, in prestito con diritto di riscatto del veloce paraguaiano, il Torino ha concluso un'altra operazione con la Roma. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club granata ha infatti annunciato di aver riscattato a titolo definitivo il cartellino di Iago Falque. Il 27enne spagnolo era arrivato l'estate scorsa in prestito con opzione di acquisto dell'intero cartellino. Queste le parole del presidente Cairo dopo l'annuncio: "Siamo estremamente contenti di aver acquisito a titolo definitivo Iago Falque, tanto che abbiamo esercitato il diritto di riscatto con diversi mesi di anticipo rispetto agli accordi stipulati con la Roma. In più di un'occasione, anche pubblicamente, ha manifestato il desiderio di poter giocare in una squadra e in un ambiente per lui così congeniali: la sua felicità è dunque la nostra".

A.L.