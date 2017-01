Sampdoria, Ferrero: "Sarri è scuola Giampaolo. Voglio far rivivere il Flaminio"

03/01/2017 15:20

SAMPDORIA NAPOLI FERRERO - Sarà Napoli-Sampdoria alla ripresa del campionato. Massimo Ferrero ha parlato a 'Radio CRC' della sfida di sabato sera contro i partenopei: "Ho comprato la borsa per prendere tre punti e non per portarli. Sarà una grande partita, ce la giocheremo contro una squadra fortissima e se andremo via con un 0-0 non ci farà male. Vincerà il migliore e diciamo pure che Sarri è andato a scuola da Giampaolo".



Ferrero si è soffermato anche su altri argomenti, come la situazione degli stadi in Italia e in particolare sul 'Flaminio' di Roma: "Voglio prendere lo stadio 'Flaminio' in gestione per dare la possibilità ai ragazzi di giocare lì. Il mio appello va al sindaco: se mi dà l'impianto in gestione lo faccio rivivere anche perché ad oggi è uno stadio abbandonato. Il Flaminio è stata la storia del mondo e non mi piace vedere questo scempio. Il mio impegno è totale, con la concessione farò vivere nuovamente lo stadio. Gli impianti in Italia? Basta con la tessera del tifoso e con tutte queste prevaricazioni. La legge Maroni è passata e la tessera del tifoso, impedisce ai tifosi di andare in trasferta. Poi, per la sicurezza di tutti, bisognerebbe mettere le celle anche perché chi fa violenza non è una persona che ama lo sport e per questo bisognerebbe metterli in cella. Non c'è un organizzazione, non c'è nulla. Stiamo cercando di offrire un calcio più bello, più comodo, uno sport migliore".

G.M.