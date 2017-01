Inter, Icardi sicuro: "La fascia di Zanetti non mi pesa"

01/01/2017 12:10

INTER ICARDI / Mauro Icardi ha parlato del suo passato e del momento con la maglia dell'Inter. L'attaccante si è raccontato in una lunga intervista a 'Premium Sport', che andrà integralmente in onda stasera: "Ho iniziato a Rosario in una squadra piccola, quella del mio paese, dove ho segnato tanti gol. La prima partita non volevo giocarla, mi sono fermato in mezzo al campo. L'Inter e la fascia di Zanetti? Prendere questa fascia in una squadra come l'Inter, che per tanti anni è stata indossata da un campione argentino come Zanetti, non è un peso ma è un grande onore".

M.D.A.