Calciomercato Chelsea, proposta 'shock' per Diego Costa!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

01/01/2017 10:15

CHELSEA DIEGO COSTA CINA - I ricchissimi club cinesi spaventano Antonio Conte. Dopo Oscar - che era finito comunque in seconda fascia nelle gerarchie del tecnico italiano - un'altra stella potrebbe essere tentata dalla Cina in questa sessione invernale del calciomercato. Come riporta stamane il 'Sun', Diego Costa sarebbe finito nei radar del Tianjin Quanjian: la società allenata da Fabio Cannavaro, dopo una prima offerta vicina ai 60 milioni di euro respinta dai 'Blues', sarebbe disposta a versare nelle casse dei londinesi ben 93 milioni per il cartellino del centravanti brasiliano con passaporto spagnolo.

Calciomercato Chelsea, offerta faraonica dalla Cina per Diego Costa

Per l'ex bomber dell'Atletico Madrid sarebbe pronto anche un faraonico contratto pluriennale da quasi 30 milioni di euro a stagione per convincerlo a lasciare la Premier League e accettare la sfida all'ombra del Dragone. Nel calcio mai dire mai, però difficilmente Conte e il Chelsea si priveranno a metà stagione di un perno come Diego Costa, trascinatore con i suoi 14 gol della squadra dominatrice al momento del campionato inglese. Il 28enne attaccante - che nel luglio 2014 era sbarcato a 'Stamford Bridge' per quasi 40 milioni di euro - è sotto contratto fino al 2019 con il sodalizio di Abramovich.