Chelsea, il Real Madrid prova a 'scippare' Conte: obiettivo Courtois!

01/01/2017 02:28

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - "E' uno dei migliori, se non il migliore al mondo. Lui lavora molto, è un portiere completo e un modello nel suo ruolo: penso sia fantastico". Antonio Conte non fa che incensare il suo estremo difensore, Thibaut Coutois ma questo potrebbe non essere sufficiente a trattenere il giocatore a Londra. Secondo quanto riferito infatti dal tabloid britannico 'The Sun', il 24enne portiere belga del Chelsea (sotto contratto fino al giugno del 2019), sarebbe in cima alla lista dei desideri del Real Madrid di Zinedine Zidane: i madrileni sarebbero pronti a presentare un'offerta ai 'Blues' ed una - irrinunciabile - all'ex Atletico Madrid. Le 'Merengues' contano inoltre di sfruttare il desiderio dello stesso Courtois di tornare a vivere nella capitale spagnola, essendo lui fidanzato con una ragazza iberica.

F.S.