Calciomercato Valencia, UFFICIALE: dimissioni di Prandelli

30/12/2016 18:58

CALCIOMERCATO VALENCIA/ Con una nota pubblicata attraverso il proprio sito ufficiale, il Valencia ha annunciato che Cesare Prandelli ha presentato le proprie dimissioni da allenatore e che la società ha deciso di accettarle. "Cesre Prandelli, questo venerdì 30 dicembre, ha rassegnato le dimissioni irrevocabili come allenatore della prima squadra - si legge sul comunicato ufficiale del Valencia - 'Voro' Gonzalez lo sostituisce sulla panchina della squadra. Sabato 31 dicembre, alle ore 10.00, il consigliere Anil Murthy e il direttore sportivo Jesus Garcia Pitarch incontreranno i media in conferenza stampa". L'avventura di Prandelli sulla panchina del Valencia è durata solo 90 giorni, nei quali l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha raccolto appena una vittoria in campionato contro il Gijon, lasciando la squadra al terzultimo posto in classifica.

S.F.