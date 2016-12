Calciomercato Juventus, Evra via a gennaio? Le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

30/12/2016 07:27

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA - Patrice Evra potrebbe andare via nella prossima sessione di mercato: è questa la notizia che scuote il calciomercato Juventus nelle ultime ore. Le parole del suo agente, Federico Pastorello, sono chiare e non lasciano spazio ad interpretazioni ("Vuole giocare di più"). Il francese, arrivato nel 2014 a parametro zero dal Manchester United, ha rinnovato il proprio contratto con il club bianconero l'estate scorsa fino al 30 giugno 2017 con opzione per un'ulteriore stagione. Negli anni a Torino è diventato uno dei leader dello spogliatoio e beniamino dei tifosi, grazie anche al suo attivismo sui social. Ma adesso qualcosa sembra essersi rotto e questo sarebbe alla base delle voci degli ultimi giorni.

Calciomercato Juventus, Evra via a gennaio? Ecco come stanno le cose

Evra in questa stagione sta trovando poco spazio nell'undici di Massimiliano Allegri, il titolare è indiscutibilmente Alex Sandro che sta sfornando prestazioni importanti. Una situazione che potrebbe portare l'ex Monaco all'addio. Stando, però, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, una partenza anticipa del 35enne calciatore nato in Senegal è di difficile realizzazione al giorno d'oggi. In ogni caso, c'è da dire che la porta non è completamente serrata e tutto può succedere: la Juventus ed Evra, in caso di evoluzioni interessanti, potrebbero sedersi ad un tavolo e discuterne. Una situazione, dunque, da tenere sotto osservazione