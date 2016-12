Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: prove di rinnovo per Avenatti

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

29/12/2016 17:01

LAZIO RINNOVO AVENATTI / Protagonista di un'ottima stagione sino allo sosta natalizia, la Lazio non ha intenzione di ridimensionare le proprie ambizioni nel 2017 e sta setacciando il mercato per regalare a Simone Inzaghi gli innesti necessari per restare competitivi sino al termine della stagione, magari riuscendo a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Una delle priorità del calciomercato Lazio è sicuramente il reperimento di una punta centrale che sia in grado di far tirare il fiato a Ciro Immobile e di sopperire alla quasi certa partenza di Filip Djordjevic, seguito con attenzione da Crotone, Genoa, Lione e Pescara. Se il sogno quasi irrealizzabile è rappresentato dalla 25enne punta del Napoli, Manolo Gabbiadini, la concretezza viene incarnata da quella dell'Atalanta, Alberto Paloschi, mentre l'occasione risponde al nome di Felipe Avenatti, 23enne uruguaiano della Ternana, con un contratto in scadenza a giugno 2017.

Rinnovo Avenatti, primi contatti con la Ternana

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, ad oggi, né il sodalizio biancoceleste, né il Cagliari - altro club interessato all'ex Club Atlético River Plate - hanno mosso ancora passi concreti per l'attaccante originario di Montevideoi. Negli ultimi giorni, sono invece da registrare i primi contatti con la Ternana per parlare del rinnovo contrattuale, anche se ci si trova ancora nella classica fase preliminare, durante la quale non si è ancora parlato di dati precisi, come durata e cifre del nuovo possibile accordo.

Arrivato in Italia nel 2013, Avenatti ha sin qui realizzato 9 gol in campionato, avvicinandosi molto al suo record personale di 11 reti, fatto registrare nella stagione 2014/15.