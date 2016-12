Non solo Tevez: la classifica dei calciatori più pagati, c'è un italiano!

29/12/2016 14:21

CLASSIFICA INGAGGI CALCIATORI / La pioggia d'oro che lo Shanghai Shenua ha fatto cadere su Carlitos Tevez stravolge la classifica dei calciatori più ricchi del pianeta. Con i circa 38 milioni di euro l'anno, l''Apache', infatti, diventa il giocatore con l'ingaggio più alto, superando il brasiliano Neymar fermo a solo (si fa per dire) 30 milioni di euro l'anno. Del resto le cifre per il trasferimento dell'ex Juventus in Cina sono davvero da capogiro: si parla di uno stipendio da 77 euro al minuto, un vero record per il mondo del calcio. Certo le premesse per superare queste cifre ci sono tutte: da quando la Cina ha deciso di puntare sul mondo del calcio, il calciomercato ha visto gli ingaggi record moltiplicarsi e non è un caso se quattro calciatori presenti nella top 10 degli ingaggi più ricchi militano proprio nel campionato cinese. E' di qualche giorno fa l'acquisto di Oscar da parte dello Shanghai SIPG con uno stipendio da 24 milioni di euro che ha buttato già dal podio dei Paperoni del calcio Lionel Messi: la 'Pulce' si deve 'accontentare' di 22 milioni di euro l'anno in attesa del rinnovo del contratto, uno in più dell'altro fenomeno del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo.

Nella top ten è presente anche un italiano, Graziano Pellè: l'attaccante nostrano guadagna 16 milioni di euro ed è al nono posto, davanti a Zlatan Ibrahimovic che al Manchester United ha uno stipendio di 15,5 milioni di euro l'anno. Proprio i 'Red Devils' sono la squadra più rappresentata con tre calciatori: oltre a Ibra ci sono anche Pogba e Rooney. Tante news estero visto che la Serie A non compare nella classifica dei 10 calciatori più pagati.

Da Tevez a Ibrahimovic: la top ten degli ingaggi più alti

1. Tevez (Shanghai Shenhua) 38 milioni

2. Neymar (Barcellona) 30 milioni

3. Oscar (Shanghai SIPG) 24 milioni

4. Messi (Barcellona) 22 milioni

5. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 21 milioni

6. Hulk (Shanghai SIPG) 20 milioni

7. Pogba (Manchester United) 17,5 milioni

8. Rooney (Manchester United) 17,1 milioni

9. Pellè (Shandong Luneng) 16 milioni

10. Ibrahimovic (Manchester United)15.5 milioni

