26/12/2016 19:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS WITSEL BARCELLONA / Non solo i milioni cinesi. Per Axel Witsel la Juventus deve guardarsi le spalle anche da un altro temibile concorrente: il Barcellona. Come rivela la testata belga 'RTBF', il club catalano avrebbe manifestato un certo interesse per il mediano dello Zenit, non tanto per gennaio - però - quanto per giugno quando potrà acquistarlo a parametro zero.

D.G.