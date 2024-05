Juventus, rivoluzione in attacco: tre nomi per il futuro

La Juventus subirà una rivoluzione piuttosto profonda in attacco: tra cessioni e possibili nuovi arrivi, spuntano tre nomi per il futuro

La partita contro la Salernitana ha un significato parecchio importante per la Juventus, con vista sulla prossima Champions League. Restano le difficoltà della seconda parte di stagione, in cui i tifosi si aspettavano ben altro, soprattutto di restare incollati all’Inter nella lotta scudetto, svanita già nei mesi invernale.

Inevitabilmente, cambieranno tante cose, a partire dalla scelta dell’allenatore, che non sarà più Massimiliano Allegri. Poi ci sarà da pensare anche al calciomercato e uno dei reparti che potrebbe subire una rivoluzione più profonda è sicuramente quello offensivo. Al netto di Dusan Vlahovic che, nonostante qualche periodo negativo, ha fatto comunque bene e Kenan Yildiz, che rappresenta il futuro del club, nessuno è certo della conferma.

Le offerte verranno ascoltate per tutti, soprattutto per Federico Chiesa. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e i suoi continui fastidi fisici restano, oltre alle difficoltà nel trovare un nuovo accordo. La prossima potrebbe essere l’estate giusta per dirsi addio e con una valutazione non più astronomica. Stesso discorso per Milik e Kean, per cui saranno valutate tutte le proposte.

Juventus, non solo cessioni: gli obiettivi in attacco

È chiaro che la necessità di una rosa più lunga, al netto del ritorno in Champions League e della partecipazione al Mondiale per club, resta e quindi la società dovrà reinvestire in attacco. In tal senso, ci sono già diversi nomi in lista.

Si parte dall’interesse per Joshua Zirkzee, un talento purissimo che ha già fatto benissimo con Thiago Motta e potrebbe seguirlo anche in bianconero – anche il Milan, però, è forte sull’olandese. Non bisogna escludere neppure un problema come Greenwood, che ha avuto diversi problemi negli ultimi anni, in campo e non solo, ma potrebbe ampliare la rosa e dare qualità.

Infine, per quanto riguarda il ruolo di centrocampo, si rincorre il nome di Alvaro Morata, una punta duttile, che può giocare anche vicino a un altro centravanti, e che conosce molto bene l’ambiente bianconero. Non si escludono, ovviamente, anche altri nomi e occasioni che offrirà il mercato.