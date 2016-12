Juventus, infortunio Alex Sandro: i tempi di recupero

24/12/2016 10:44

JUVENTUS ALEX SANDRO / Non solo la sconfitta: la Juventus torna da Doha anche con i cerotti visti gli infortuni di Alex Sandro e Sturaro. In particolare a preoccupare Allegri sono le condizioni del terzino brasiliano: per lui si parla - come riferisce 'TuttoSport - di un risentimento muscolare al flessore . Se gli accertamenti confermeranno la diagnosi, per il calciatore si prevedono dalle due alle tre settimane di stop: in pratica potrebbe saltare la sfida con il Bologna di campionato e quella di coppa Italia contro l'Atalanta.

B.D.S.