Calciomercato Milan, incontro per il rinnovo di Suso

23/12/2016 13:41

CALCIOMERCATO MILAN SUSO RINNOVO - Oggi è il giorno della Supercoppa Italiana contro la Juventus, ma in casa Milan si continua a pensare al calciomercato. Secondo 'Sky Sport', negli ultimi giorni ci sarebbe stato un ulteriore incontro tra gli agenti di Suso e l'amministratore delegato Adriano Galliani per discutere del rinnovo dello spagnolo. Attualmente il giocatore guadagna 1 milioni di euro, probabile il raddoppio dell'ingaggio: Milan al lavoro per blindare Suso.

A.L.