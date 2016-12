PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-NAPOLI: Bernardeschi super, follia Salcedo

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

22/12/2016 22:54

PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-NAPOLI / E' un Napoli distratto ma volitivo fino alla fine, quando trova sotto l'albero un rigore regalato da Salcedo, autore di un fallo davvero assurdo nei minuti di recupero. Ma stasera più di tutti brilla la stella di Bernardeschi, sempre più trascinatore di questa squadra ma soprattutto sempre più talento fulgido, fra i migliori in Italia. Un calciatore semplicemente fantastico.

FIORENTINA

Tatarusanu 6 - Può davvero molto poco sul missile di Insigne da 30 metri, complicatissimo anche prendere la conclusione di Mertens a tu per tu con il portiere.

Salcedo 4,5 - Si ritrova a marcare l'uomo più in forma del match e lo perde qualche volta di troppo. Sul gol gli lascia fare un po' quello che vuole, e ad un calciatore come Insigne l'ultima cosa che devi fare è lasciargli spazio per concludere. Clamorosa poi l'ingenuità in pieno recupero che regala al Napoli un rigore evitabilissimo. Davvero incredibile.

Tomovic 5 - Mettere uno rapido come lui, che di base è un terzino, in marcatura su Mertens è una scelta furba, che infatti rende il belga molto meno pericoloso del solito. Poi però si lascia andare a 2-3 disattenzioni che non sono adatte ad un difensore e una di queste costa carissima: Mertens gli scappa via dopo un suo errore e va a fare 1-2. E non è l'unica volta che fa urlare il suo nome allo stadio, di certo non per i migliori motivi.

Astori 6 - Le occasioni pericolose del Napoli si sviluppano soprattutto dall'altra parte, lui e Olivera su Callejon ergono un muro che impediscono allo spagnolo di far male come sa.

Olivera 6 - Callejon non incide come sempre ed il merito è anche della presenza dell'uruguaiano da quella parte. Si propone poco ma difende bene ed è pure bravo ad impostare.

Badelj 6 - Di lotta e di governo, come sempre, riesce anche a far giocare male Hamsik, che infatti stasera incide molto poco. Dal 73' Sanchez sv

Vecino 6,5 - Il Napoli lo cercava prima dell'estate, e anche stasera dimostra che un motivo c'era senz'altro. Lavora bene i palloni a centrocampo ma soprattutto riesce a fare bene da frangiflutti, anche quando Cristoforo avanza e il centrocampo si schiera a due.

Chiesa 6,5 - Si muove bene, è un po' discontinuo nell'arco del match ma quando vuole sa rendersi molto pericoloso. Un paio di occasioni meritavano miglior sorte.

Cristoforo 6,5 - Si piazza in un ruolo ibrido, fra la linea dei trequartisti e quella del centrocampo, e dà parecchio fastidio a Diawara e Hamsik in fase di impostazione. Una zanzara che morde e fugge, interessante mossa tattica da parte di Sousa. Dal 73' Zarate 7 - Dieci minuti dopo il suo ingresso in campo arriva una palla perfetta di Bernardeschi che lui deve solo infilare, dopo essere sgusciato alla grande a Maksimovic. Impazzisce di gioia, e ne ha ben donde visto il peso specifico di quel gol.

Bernardeschi 8 - Nel primo tempo brilla poco, si fa vedere di tanto in tanto ma non sembra incidere più di tanto sull'economia del match. Poi pesca il jolly su punizione (deviata) e sale in cattedra. Splendida palla a Chiesa qualche minuto dopo, gioca sul velluto contro Hysaj che già stava facendo fatica a tenerlo. Infine parte via a Zielinski e trova un colpo da biliardo perfetto, da trenta metri, che fa esplodere uno stadio sempre più ai suoi piedi, come quando serve a Zarate il 3-2 con un lancio al millimetro. Quanto pesa quella dieci: per portarla con tanta disinvoltura ci vogliono degli attributi grossi così.

Kalinic 6 - Il primo giallo per un fallo, evitabile, su Callejon ad inizio partita, poi si tuffa e sarebbe rosso, graziato solo da Tagliavento che opta per lasciarlo in campo. La presenza lì davanti si sente, anche se non trova il gol.

All. Paulo Sousa 6,5 - Schiera benissimo la Fiorentina, riesce ad incidere bene in tutti i punti deboli del Napoli preparando benissimo la partita. Prende due gol su due disattenzioni difensive, poi lo salva Bernardeschi con le sue magie e lo affossa Salcedo con una follia, ma tutto si può dire tranne che la Viola non si sia comportata bene.



NAPOLI

Reina 5 - Spiazzato da una deviazione decisiva sul calcio di punizione di Bernardeschi, sul secondo gol del gioiello fiorentino però è un evidente errore di piazzamento, l'ennesimo di una stagione che lo sta vedendo troppo spesso protagonista negativo.

Hysaj 6 - Solo un paio di errori, che per fortuna del Napoli non si rivelano decisivi. La presenza di Bernardeschi gli crea qualche grattacapo, ma regge bene. Le invenzioni del fiorentino arrivano da metà campo, quando lui è lontano.

Albiol 6 - In marcatura è efficacissimo, difficilmente qualcuno scappa alla sua guardia, che porta a termine con la solita intelligenza tatti

Chiriches 6,5 - Prima di chiedere il cambio per infortunio muscolare un'ottima prestazione, attenta e molto efficace, quando Kalinic si sposta dalla sua parte. Un paio di chiusure sono elegantissime. Poi si allunga male e si infortuna: condizioni da verificare, comunque una tegola per Sarri che da gennaio dovrà fare a meno anche di Koulibaly. Dal 43' Maksimovic 5 - Sembra sempre sul punto di combinarne una, e alla fine la combina. Il modo in cui Zarate gli parte e va a segnare è da matita blu. Ecco perché in questo momento Chiriches gli è avanti nelle gerarchie.

Ghoulam 5,5 - Chiesa non è per niente un cliente facile, lo argina come può ma troppo spesso gli sfugge via. Serata di straordinari.

Zielinski 5,5 - Badelj e Vecino la mettono sulla corsa e sulla fisicità, il giovane polacco non si tira indietro ma ci mette poco della sua consueta qualità, poi va in debito e infatti Bernardeschi lo brucia in occasione del secondo pareggio. Peccato anche per un gol clamoroso sprecato nel primo tempo, perde l'attimo giusto per calciare e al 99% sarebbe stato gol. Dal 69' Allan 5,5 - Entra per dar fiato a Zielinski e cambiare marcia, ma non sembra riuscirci, anzi viene travolto anche lui dalla furia viola.

Diawara 6 - Il dinamismo è il solito, uno-due tocchi, difficilmente ne fa qualcuno in più. Si schianta insieme a tutto il centrocampo quando la Fiorentina inizia a crescere di intensità e a fare un po' quello che vuole là in mezzo. Dall'85' Gabbiadini 6,5 - E' davvero difficile per uno in una condizione psicologica come la sua tirare un rigore al 94'. Eppure si prende la responsabilità e lo trasforma con una freddezza davvero invidiabile. Se è al passo d'addio ha chiuso davvero nel migliore dei modi.

Hamsik 5,5 - Qualche passaggio sbagliato di troppo, e non è da lui. A volte gestisce con la sapienza della sua regia occulta, altre invece sembra sparire completamente dai radar.

Callejon 5,5 - Molto meno coinvolto del solito nel gioco azzurro, sempre disposto al sacrificio ma qualche volta questo non basta. Stasera è una di quelle sere.

Mertens 7 - Il guizzo lo trova ancora una volta, sfruttando come meglio non potrebbe un errore di Tomovic. Non è il Mertens che ha strabiliato l'Italia nelle ultime settimane, ma anche stasera il suo lavoro lo fa, procurandosi anche il rigore al 93', che poi lascia generosamente a Gabbiadini. Natalizio.

Insigne 7 - Il gol viene da un classico tiro 'alla Insigne', non a giro come prova spesso ma a spiovere, direttamente nel sette. Poi scompare un po' dal match, ma anche lui la pagnotta la porta di sicuro a casa.

All. Sarri 6 - Il suo Napoli non è brillante come nelle ultime uscite, a prescindere dal risultato finale che lo punisce soprattutto per singoli episodi, con una deviazione decisiva, un errore individuale (Reina) e uno di reparto, leggasi gol di Zarate. La coperta è ancora corta e le riflessioni iniziate dopo i tre gol presi dal Torino dopo stasera sono più intense. Sarà un Natale sereno, ma non spensierato.



Arbitro Tagliavento 4,5 - Partitaccia per lui. Non vede il fuorigioco in partenza di Insigne sul gol del vantaggio partenopeo, poi la topica clamorosa verso la fine del primo tempo: Kalinic, già ammonito, si tuffa platealmente in area. Lui gli si avvicina, dovrebbe scattare automatico il secondo giallo, ma Tagliavento decide di graziarlo, scatenando l'ira di Reina che si becca anche il giallo per proteste. La beffa, oltre al danno.

TABELLINO

FIORENTINA-NAPOLI 3-3

Fiorentina (4-3-3): Tatarusanu; Salceso, Tomovic, Astori, Oliveira; Badelij (dal 73′ Sanchez), Cristoforo (dal 73′ Zarate), Vecino; Chiesa, Bernardeschi (dall’87’ Diks), Kalinic. All. Sousa

A disposizione: Lezzerini, Rodriguez, De Maio, Toledo, Tello, Perez, Babacar, Ilicic.

Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Chiriches (Dal 43′ Maksimovic), Albiol, Ghoulam; Diawara (dall’86’ Gabbiadini), Zielinski (dal 70′ Allan), Hamsik; Insigne, Callejon, Mertens. All. Sarri

A disposizione: Rafael, Sepe, Strinic, Giaccherini, Jorginho, Maggio, Rog, Tonelli, El Kaddouri.

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 25′ Insigne (N), 68′ Mertens (N), 52′ e 69′ Bernardeschi (F), 82′ Zarate (F), 90’+4′ Gabbiadini (rig)

Ammoniti: 1′ Albiol (N), 3′ Kalinic (F), 46′ Reina (N), 48′ Oliveira (F), 50′ Maksimovic (N) 53′ Tomovic (F), 70′ Bernardeschi (F), 84′ Zarate (F)

Espulsi: nessuno