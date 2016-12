Calciomercato Roma, Spalletti e il contratto: "A marzo vedremo se andare avanti insieme"

Alessio Lento (@lentuzzo)

21/12/2016 13:11

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI CONTRATTO - Dopo l'anticipazione dell'intervista rilasciata a 'France Football' ("Se non vinco, vado via"), l'occasione della conferenza stampa della vigilia di Roma-Chievo è giusta per tornare a parlare del contratto del tecnico giallorosso Luciano Spalletti, in scadenza nel prossimo giugno, news principale del calciomercato Roma delle ultime ore. "Ripartiamo da quello che ho detto venti giorni fa. Ho ripetutto quello che ho detto precedentemente ma stavolta gli avete dato un taglio diverso. Io ci sto ad avere l'imposizione di vincere, ma poi si fanno gli inventari e si vede se la squadra segue ed è nelle condizioni di dare il giusto risultato per quello che è la sua forza. La squadra sta lavorando bene, ci sono i presupposti per andare avanti. Sono orgoglioso del lavoro dei calciatori. Poi, innanzitutto, bisogna vincere la partita contro il Chievo. Poi, ti posso dire che facciamo 5 anni di contratto, ma io sono abituato a dover portare i risultati. Fatemi finire il discorso. Se non vinco niente a fine anno firmo per altri 5 anni. Va bene?", ha risposto provocatoriamente il trainer toscano.

Calciomercato Roma, rinnovo contratto Spalletti

Continua Spalletti, incalzato dalle domande dei giornalisti sul futuro: "Parliamo di questo oggi e poi non ne parleremo più. A fine anno si guardano gli elementi per vedere se continuare. Si arriva a marzo e si parla con la società per vedere se ci sono gli elementi per andare avanti. Quando sono andato via la prima volta avevo ancora due anni di contratto e giustamente me ne sono andato via. C'era la presa di coscienza che quella squadra avrebbe potuto fare di più, poi quando ero allo Zenit nessuno mi sapeva dire niente sulla Roma. Voi ora siete gli stessi, i giocatori sono cambiati, sono stati massacrati allenatori che ora sono al Barcellona e in Inghilterra: voi a massacrarli e loro intanto vincono. Le cose cambiano. Quando si arriva a quella data si fanno le domande giuste, se ci sono i presupposti o abbiamo determinato gli elementi per poter andare avanti oppure no? Chi è quello scomodo? E ci si fa da parte se io non vinco, è giusto lasciare il posto a un altro se non vinco. Voi per scrivere avete poi degli obiettivi in fondo all'anno? Tutti hanno obiettivi, anche voi anche se forse sono meno riconosciuti visto che siete sempre gli stessi". Infine, Spalletti ha parlato anche della prossima finestra di mercato: "Si sentirà se c'è qualche calciatore che vuole andare via. Forse un centrocampista, se capita quello giusto, si potrà fare. Non faremo scelte strane".