Calciomercato, da Donnarumma a Dybala e... Belotti: torna l'ombra del Real sulla Serie A

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

21/12/2016 07:55

CALCIOMERCATO DONNARUMMA DYBALA REAL / Il Real Madrid potrà fare calciomercato nell'estate 2017. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, infatti, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dai 'Blancos', riducendo ad una le sessioni di mercato in cui il club spagnolo non potrà fare acquisti. E ora il calciomercato Serie A è pronto ad infiammarsi nuovamente.

Calciomercato Serie A, il Real Madrid pesca in Italia: colpaccio Belotti?

Nel mirino del Real Madrid, infatti, in vista dell'estate 2017, ci sono molte stelle del campionato italiano, a partire da quel Gianluigi Donnarumma il cui nuovo contratto col Milan resta avvolto dal mistero in attesa del closing con i cinesi. Chi, invece, è destinato a rinnovare il suo contratto, ma con la Juventus, è Paulo Dybala. L'attaccante argentino ex Palermo piace da tempo in casa Real, ma solo un'offerta shock sarebbe in grado di far vacillare la convinzione della 'Joya' di restare a Torino. Un altro calciatore accostato a più riprese nel recente passato al Real Madrid è Lucas Biglia, alle prese con un complicato rinnovo con la Lazio e nel mirino anche dell'Inter di Pioli.

Il Real Madrid, infine, cerca un grande attaccante che raccolga l'eredità di Karim Benzema: il grande sogno è Robert Lewandowski, ma il Bayern Monaco è un osso duro con cui trattare. Che sia il Real il club pronto a sborsare i 100 milioni della clausola rescissoria studiata da Cairo per il cartellino di Andrea Belotti? Nel 2014, l'attaccante granata già diceva: "Mi piacerebbe un giorno indossare la maglia del Real".