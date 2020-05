GERMANIA BORUSSIA MOENCHENGLADBACH CORONAVIRUS / Non c'è ancora l'ufficialità, ma anche il Borussia Moenchengladbach avrebbe due tesserati positivi al coronavirus: secondo quanto riferisce 'rp-online.de', ci sarebbero un calciatore e un membro dello staff tra i 10 positivi annunciati ieri dalla DFL nell'ambito dei controlli per la ripresa degli allenamenti. Come si legge sul quotidiano, i due giocatori sarebbero stati isolati e questo non metterebbe a rischio la ripresa del campionato.

Domani è attesa la decisione del governo tedesco sulla ripresa dei campionati: la Merkel sembrerebbe propensa a dare il via libera e si attende ora di conoscere se la ripartenza ci sarà a metà o a fine maggio. Tutto lascia pensare che non ci saranno grosse sorprese e che il calcio in Germania possa riprendere tra qualche settimana, seppure a porte chiuse.