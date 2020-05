Calciomercato Juventus, Commisso apre: "Se Chiesa vuole andare, lo accontentiamo"

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Bruno Toscana' analizzando i temi d'attualità del club viola e del calcio italiano che prova a ripartire dopo i primi mesi di emergenza coronavirus. Il patron viola ha aperto alla cessione di Federico Chiesa, obiettivo di mercato della Juventus e, come da lui ammesso, di diversi club europei.

ALLENAMENTI - "Probabilmente gli allenamenti collettivi potranno ricominciare il 18 maggio".

CAMPIONATO - "La politica non mi riguara, vogliamo giocare ma la salute resta al primo posto. Spero di ripartire senza rovinare la prossima stagione".

CANALE - "Andrebbe fatta una nuova rete tematica legata ai viola su Sky, è un'idea che speriamo di poter concretizzare".

Calciomercato Fiorentina, Commisso: "Iachini resta anche se non si riprende il campionato"

STIPENDI - "Ancora non abbiamo trovato accordi, ma sono ottimista.

Bisogna investire col cuore, ma i conti vanno controllati e l'azienda deve andare avanti in modo sano".

IACHINI - "Se il campionato non dovesse ricominciare, la mia intenzione è tenerlo. So che ci sono quelli pro e contro di lui".

CHIESA - "Ci siamo incontrati prima di Natale, se vorrà andar via mi dispiace e lo accontenteremo, sempre che arrivi un'offerta giusta. Forse la sua valutazione si sarà abbassata. Potrebbe anche restare, ma non ho offerto alcun rinnovo: questa è una fake news. Chiesa è un bravissimo ragazzo, ma voglio fare la cosa giusta per la Fiorentina: se volesse andar via lo accontenteremo, anche alla Juventus. Ma ci sono diversi club su di lui in Europa".

