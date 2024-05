Juve e Roma beffate: “Va via in Inghilterra”

Le ultime sul futuro del calciatore, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e in estate potrebbe fare le valigie, salutando la Juve

Il contratto scadrĂ nel 2025 e il futuro dell’attaccante italiano è tutto da scrivere. L’ultima prestazione all’Olimpico, però, ha fatto ritornare di buonumore tutti i tifosi azzurri.

Federico Chiesa domenica sera contro la Roma ha dimostrato di stare bene e di poter essere uno dei protagonisti della Nazionale di Luciano Spalletti. Dopo l’Europeo, verosimilmente, si avranno certezze in merito al suo futuro. La Juventus vorrebbe continuare con l’ex Fiorentina, ma stamani sono arrivate conferme in merito ad una possibilitĂ , davvero suggestiva, di vedere Chiesa a Roma con Daniele De Rossi.

A ‘Radio Radio’ si è così parlato tanto del calciatore della Juventus. Furio Fedele non ha dubbi: “Il problema di Chiesa è Allegri – afferma subito il giornalista -. E in questo senso si è visto anche l’ultima volta: la partita con la Roma è in bilico, può giĂ qualificarti per la Champions, ma l’allenatore toglie il migliore in campo in assoluto. Non ci sono dubbi che il problema di Chiesa sia Allegri. Ma visto che tutti danno il livornese lontano dalla Juventus a fine campionato con l’arrivo di Thiago Motta, penso che la prima cosa che chiederĂ il nuovo tecnico sarĂ la conferma di Federico Chiesa. Se mi chiedete della Roma, è ovvio che io lo prenderei di corsa: però, cambiando allenatore, è molto probabile che resti alla Juve”.

Futuro Chiesa, Pruzzo: “La Roma pensa ad altro”

Pruzzo, invece, esclude categoricamente un approdo nella Capitale di Federico Chiesa, ed ipotizza una terza strada per l’ex Fiorentina:

“Non ce lo vedo proprio Chiesa alla Roma – afferma l’ex attaccante -, non credo ci siano possibilitĂ che venga alla Roma. Credo che Chiesa possa andare in Inghilterra se lasciasse la Juventus, mentre il club giallorosso sta pensando ad altro”.