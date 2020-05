SAMPDORIA FERRERO BANCAROTTA / Tutto fermo e il mondo del calcio in crisi: campionati in cerca di ripartenza ma con il rischio che tutto finisca qui, almeno per questa stagione. Poi ci sarà da fare i conti con i problemi economici legati al coronavirus: non pochi considerando che l'intera economia mondiale non se la passa bene. E allora il rischio che qualche società possa accusare difficoltà è concreto. Un rischio paventato anche dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

In alcune dichiarazioni rilasciate a 'Repubblica', il numero uno dei blucerchiati ha affermato: "Non dico che dovevamo aspettarcelo, però potevamo essere più preparati all'arrivo del virus. Dico come società e come persone: adesso temo la bancarotta e l'oblio". Dai problemi per il futuro al passato con Ferrero che torna sul tifo per la Roma che poteva trasformarsi in qualcosa di più: "Sembrava nel mio destino ma poi non è successo. È vero, ho sognato di rilevare la società, ma in un giorno lontano"