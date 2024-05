Vlahovic rischia il posto: la Juve dice sì a 65 milioni di euro

Juventus, Vlahovic rischia il posto e il club bianconero può dire sì per 65 milioni di euro

Coppa Italia e qualificazione alla prossima Champions League. Sono questi gli obiettivi in casa Juventus, prima di concentrarsi sul mercato e su quella che sarà la prossima stagione.

In casa bianconera ci sono diversi nodi da sciogliere. In primis quello dell’allenatore, con Elkann che ha scelto di cambiare rotta: la volontà è quella di dire addio ad Allegri e puntare su Thiago Motta, con un accordo già raggiunto tra lui e il club bianconero. Oltre a quello dell’allenatore, la società lavora anche a nuovi acquisti. E tra i nomi più accostati c’è quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, che piace molto anche al Milan, potrebbe finire in bianconero. Certo un’operazione non semplice. Nel caso in cui la Juventus riuscisse a concretizzare il colpo Zirkzee, non è detto che Dusan Vlahovic resti alla Juventus.

Juve, Vlahovic può partire se arriva Zirkzee: Arsenal all’assalto

‘Give Me Sport’ sottolinea come l’interesse dell’Arsenal nei confronti di Vlahovic non sia affatto tramontato e, nel caso in cui il centravanti del Bologna dovesse vestire bianconero, il serbo potrebbe cambiare aria.

Dall’Inghilterra riferiscono come i bianconeri potrebbero accettare per l’ex attaccante della Fiorentina una proposta da 65 milioni di euro. Una cifra che non è lontana dalla valutazione del giocatore da parte dell’Arsenal. Il club inglese è alla ricerca di un attaccante di prim’ordine quest’estate. Per Gabriel Jesus non sono mancati problemi, anche di natura fisica e al momento è Kai Havertz a ricoprire un ruolo non proprio naturale per lui. Da qui la volontà dell’Arsenal di cercare un centravanti. L’allenatore dei ‘Gunners’ Mikel Arteta rimane un grande fan del centravanti serbo, avendo provato ad ingaggiarlo durante la finestra di mercato di gennaio 2022. In quell’occasione però Vlahovic preferì rifiutare la proposta inglese per accasarsi a Torino. Questa volta però le cose potrebbero cambiare: l’Arsenal si sta consolidando da tempo ai vertici della Premier League e il serbo potrebbe anche decidere di accettare la corte dei londinesi.