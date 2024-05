Due punti di penalizzazione, stravolto il campionato italiano: cambia tutto

Il verdetto potrebbe cambiare totalmente la classifica e riscrivere i verdetti già arrivati: il campionato italiano rischia di essere stravolto

La data fatidica è venerdì 3 maggio: è quello il giorno in cui dovrebbe arrivare il verdetto che potrebbe cambiare totalmente la classifica e i verdetti del campionato italiano.

Il Girone C della Serie C si è chiuso domenica scorsa, ma avrà una coda non di poco conto: si tratta del ricorso presentato dal Taranto al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni sui quattro punti di penalizzazione comminati in primo e secondo grado per irregolarità amministrative.

La speranza del club pugliese, che ha chiuso la regular season in quinta posizione e dovrebbe affrontare il Latina nel primo turno dei playoff nella fase a gironi. Condizionale d’obbligo perché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe stravolgere la classifica e cambiare totalmente il tabellone dei playoff con Benevento e Casertana che potrebbero essere coinvolte in questa situazione loro malgrado.

Come affermato dall’avvocato del Taranto, Eduardo Chiacchio, a ‘Prima Tivvù’, obiettivo del club è riavere almeno due dei quattro punti di penalizzazione avuti sia in primo che secondo grado: “La Procura chiedeva solo due punti. Puntiamo a riavere almeno quelli”.

Serie C, playoff in stand-by: la penalizzazione può cambiare il tabellone

Una sentenza che potrebbe cambiare la griglia dei playoff vista la classifica con cui si è chiuso il girone C: dietro alla Juve Stabia, già promossa in B, si è piazzato l’Avellino con 69 punti, quindi Benevento con Casertana e Taranto con 65.

Un’eventuale restituzione di due punti, porterebbe la formazione di Capuano al terzo posto in classifica e quindi toccherebbe alla Casertana sfidare il Latina con il Benevento che entrerebbe in scena nel secondo turno della fase a gironi e il Taranto che, invece, accederebbe direttamente al primo turno della fase nazionale.

Un annullamento totale della penalizzazione, invece, metterebbe nei guai anche l’Avellino: in questo caso, infatti, il Taranto finirebbe secondo e accederebbe al secondo turno della fase Nazionale e i biancoverdi dovrebbero giocare una partita in più (primo turno nazionale). Tutto ancora in ballo quindi: venerdì 3 maggio è un giorno fondamentale.